Les Yeux du Magot Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mercredi 28 janvier, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Conférence avec l’artiste et les scientifiques du projet Les Yeux du Magot, suivie de l’inauguration de l’exposition.

**Les Yeux du Magot**

### _**Cohabitation entre singes, humains et forêts**_

La photographe Alice Pallot a accompagné une équipe scientifique dans la forêt du parc naturel d’Ifrane au Maroc. Cette équipe de chercheurs constituée d’écologues, sociologues et hydrologues, suit durant des mois différents groupes de singes et analyse leurs comportements.

**Une exposition créée dans le cadre d’une résidence art & science :**

Alice Pallot a été choisie pour valoriser le projet _COHUMAG_, non pas sous la forme d’un reportage photographique mais par la création d’un projet artistique.

Ces photographies interrogent tout aussi bien notre rapport à la biodiversité que le réchauffement climatique ou le métier de scientifique.

Pour accompagner les photographies d’Alice Pallot sont proposés des témoignages audio des scientifiques, des panneaux présentant leur démarche et les collaborations entre chercheurs de différentes disciplines…

**Le projet scientifique**

COHUMAG est un projet interdisciplinaire ayant pour objectif de comprendre les relations entre les humains, leurs activités et les populations de magots afin d’identifier les pistes possibles pour préserver l’espace et ses déplacements entre les milieux forestiers tout en évitant ou atténuant les conflits liés à ces déplacements. Ce projet implique une vingtaine de scientifiques de l’Université de Rennes et de l’Institut Agro Rennes Angers.

**Le magot, témoin de l’état de la forêt**

Le macaque de Barbarie, plus particulièrement le magot, est une espèce indicatrice, lanceuse d’alerte de l’état de la forêt. Les chercheurs portent leurs voix et produisent des données dans l’idée de documenter et d’informer sur l’état des lieux de la biosphère dans le monde.

**La forêt d’Ifrane :**

poumon vert du Maroc La forêt du parc national d’Ifrane, plus grande forêt de cèdres au monde, également appelée le poumon vert du Maroc, s’éteint de jour en jour et l’observation du comportement des magots nous aide à comprendre pourquoi.

**Conférence & vernissage**

**► Mercredi 28 janvier à 18h30 au Diapason**

**>** [**Réservation**](https://www.billetweb.fr/les-yeux-du-magot)

**Lors de cette conférence vous découvrirez le travail des équipes scientifiques sur le terrain au Maroc, et le témoignage d’Alice Pallot, artiste photographe, qui les a suivi·es durant trois semaines.**

> Alice Pallot artiste photographe

> Pascaline Le Gouar, écologue

> Catherine Darrot, sociologue

> Animée par Arnaud Wassmer

À l’issue de la conférence retrouvons-nous autour d’un verre !

_Cette exposition a été conçue par le service culturel de l’Université de Rennes en partenariat avec l’Agence Nationale de la Recherche, L’institut Agro Campus Rennes Angers, Ecobio, l’ANEF et le Parc National d’Ifrane au Maroc._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-28T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-28T20:00:00.000+01:00

https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.billetweb.fr/les-yeux-du-magot

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

