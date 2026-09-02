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Les yeux fermés Le Nouveau Théâtre Châtellerault

mardi 26 janvier 2027 · Le Nouveau Théâtre · Châtellerault

Les yeux fermés Le Nouveau Théâtre Châtellerault

Informations pratiques

Début
mardi 26 janvier 2027
Fin
mardi 26 janvier 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le Nouveau Théâtre
Adresse
21 rue Chanoine de Villeneuve
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Les yeux fermés

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-26 20:30:00
fin : 2027-01-26 21:30:00

Date(s) :
2027-01-26

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Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54  billetterie@3t-chatellerault.fr

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English : Les yeux fermés

L’événement Les yeux fermés Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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