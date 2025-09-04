Les yeux fermés | Danse urbaine l’Archipel Fouesnant

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2026-03-26 20:30:00

2026-03-26

Compagnie S’Poart | Mickaël Le Mer

En découvrant un documentaire sur Pierre Soulages, le chorégraphe Mickaël Le Mer a un réel choc esthétique. Dans la façon dont ce peintre travaille la couleur noire, dans sa manière d’en faire jaillir la lumière, le chorégraphe voit de l’espoir. Ainsi est né ce spectacle.

Huit danseuses et danseurs hip hop partent de l’obscurité pour aller chercher la lumière. Peu à peu, elle prend possession du plateau. Les corps se dévoilent, les vibrations et les reflets interagissent avec les mouvements, jusqu’à l’apothéose finale où la lumière inonde la scène et la salle, dans une célébration de la vie, de la joie.

Avec Les yeux fermés, Mickaël Le Mer poursuit son exploration d’une danse hip hop aux influences multiples, une danse graphique marquée par une forte sensibilité poétique. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

