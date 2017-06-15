Les yeux fermés, Eden Beach Club, Fouesnant

Les yeux fermés Jeudi 26 mars, 20h30 Eden Beach Club Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T20:30:00+01:00 – 2026-03-26T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-26T20:30:00+01:00 – 2026-03-26T23:30:00+01:00

Cie S’Poart | Mickaël Le Mer

En découvrant un documentaire sur Pierre Soulages, le chorégraphe Mickaël Le Mer a un réel choc esthétique. Dans la façon dont ce peintre travaille la couleur noire, dans sa manière d’en faire jaillir la lumière, le chorégraphe voit de l’espoir. Ainsi est né ce spectacle.

Huit danseuses et danseurs hip hop partent de l’obscurité pour aller chercher la lumière. Peu à peu, elle prend possession du plateau. Les corps se dévoilent, les vibrations et les reflets interagissent avec les mouvements, jusqu’à l’apothéose finale où la lumière inonde la scène et la salle, dans une célébration de la vie, de la joie.

COMPLET, inscription sur LISTE D’ATTENTE auprès de l’accueil-billetterie

Infos : https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/les-yeux-fermes/

https://www.facebook.com/events/2716551468713639/

Eden Beach Club 1 rue des îles, 29170 Fouesnant, France Fouesnant 29170 Finistère Bretagne [{« link »: « https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/les-yeux-fermes/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/2716551468713639/ »}] https://www.facebook.com/events/2716551468713639/ AVEN

Cie S’Poart | Mickaël Le Mer