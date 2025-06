Les Yeux fermés Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 28 mars 2026 20:45

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 20:45 – 21:45

Gratuit : non De 22 € à 37 € Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Inspirée de l’univers de Pierre Soulages, le chorégraphe Mickaël Le Mer livre une danse poétique, d’une précision extrême, où le hip-hop rencontre d’infinies nuances de noir.En découvrant l’œuvre du peintre français, Mickaël Le Mer a un choc esthétique. « Quand on circule face à ces tableaux, ce n’est plus le noir qui parle, mais la lumière ! » Fasciné par son travail de la couleur noire, dans sa manière d’en faire jaillir la lumière, il y a vu l’espoir. Ainsi est né son spectacle. Conçues en amont de la partition chorégraphique, les lumières transforment la scène en un univers abstrait où elles se reflètent sur le décor, où le travail des corps en mouvements s’est ensuite intégré avec une précision absolue.Évoquant d’abord des automates, huit danseurs surgissent lentement du noir pour aller chercher la lumière. Progressivement, celle-ci prend possession du plateau, les corps se dévoilent, les vibrations et les reflets interagissent avec les mouvements, jusqu’à l’apothéose finale où la lumière inonde le plateau. Les lignes sont élégantes, les gestes épurés, la danse fine et puissante, les danseurs excellents.À partir de 8 ans

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/les-yeux-fermes