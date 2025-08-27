Les Yourtes dans ma Ville : Ateliers Montconseil (Corbeil-Essonnes) Corbeil-Essonnes

Les Yourtes dans ma Ville : Ateliers 27 – 30 août Montconseil (Corbeil-Essonnes) Essonne

Gratuit. Places limitées.

Début : 2025-08-27T14:00:00 – 2025-08-27T18:00:00

Fin : 2025-08-30T16:00:00 – 2025-08-30T18:00:00

Programme des ateliers proposés par les habitants et associations de la ville de Corbeil-Essonnes:

Mercredi 27 août 14h-16h: Initiation à la manipulation de marionnettes autour du spectacle en cours de crétaion « Bagheera dans la Cité » inspiré du « Livre de la jungle » – Par la Cie Objeu.

Mercredi 27 août 16h30-18h30: Les techniques anciennes de production du feu (à partir de 8 ans); Les origines de l’art (à partir de 5 ans) – Par ArkéoMédia.

Jeudi 28 août 17h-18h: Rallye Patrimoine dans le quartier de Montconseil – Par le service Archives et Patrimoine de la Ville.

Vendredi 29 août 16h30-18h: La fabrication de parure (à partir de 8 ans): Kamishibaï « Touchez pas aux abris » (à partir de 5 ans) – Par ArkéoMédia

Samedi 30 août 16h-18h: Démonstration et initiation de Pole dance et d’acroyoga – Par Pole Fitness Zen.

Montconseil (Corbeil-Essonnes) Rue Alfred-Lécuyer 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

Les Yourtes dans ma Ville

© Cie Les Frères Kazamaroffs