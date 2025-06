Essonne

Les Yourtes dans ma Ville : Ateliers Place Alzira Corbeil-Essonnes 1 juillet 2025 16:30

Les Yourtes dans ma Ville : Ateliers 1 – 4 juillet Place Alzira Essonne

Gratuit. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-01T16:30:00 – 2025-07-01T18:00:00

Fin : 2025-07-04T15:00:00 – 2025-07-04T18:00:00

Programme des ateliers proposés par les habitants et associations de la ville de Corbeil-Essonnes:

Mardi 1er juillet 16h30-18h30: Les techniques anciennes de production du feu (à partir de 8 ans); Les origines de l’art (à partir de 5 ans) – Par ArkéoMédia.

Mercredi 2 juillet 10h-11h30: Bougeothèque: motricité libre et jeux parents-enfants 0-6 ans – Par l’APFEC

Mercredi 2 juillet 16h-18h: Initiation à la manipulation de marionnettes autour du spectacle en cours de crétaion « Bagheera dans la Cité » inspiré du « Livre de la jungle » – Par la Cie Objeu.

Mercredi 2 juillet 14h-16h: Job truck: deux conseillers de la MDEF (Maison de l’Emploi et de la Formation) Grand Paris Sud répondent à vos questions.

Jeudi 3 juillet 16h30-18h: La fabrication de parure (à partir de 8 ans): Kamishibaï « Touchez pas aux abris » (à partir de 5 ans) – Par ArkéoMédia

Vendredi 4 juillet 15h-18h: jeux et ateliers de construction – Ludothèque/médiathèque

Place Alzira 91100 Corbeil-Essonnes Essonne Île-de-France

Les Yourtes dans ma Ville

