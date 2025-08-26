Les Yourtes dans ma Ville : Concert Emigrante Montconseil (Corbeil-Essonnes) Corbeil-Essonnes
Les Yourtes dans ma Ville : Concert Emigrante Mardi 26 août, 19h30 Montconseil (Corbeil-Essonnes) Essonne
Gratuit. Places limitées.
Début : 2025-08-26T19:30:00 – 2025-08-26T20:30:00
Fin : 2025-08-26T19:30:00 – 2025-08-26T20:30:00
Concert Emigrante
Le groupe de rock Tzigane déborde d’une joie communicative et d’une énergie incroyable. Emigrante est un groupe inclassable et imprévisible : de reprises déjantées en ballades traditionnelles Roms, leur musique libère la créativité et un enthousiasme renversant.
Montconseil (Corbeil-Essonnes) Rue Alfred-Lécuyer 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France
Les Yourtes dans ma Ville
© Cie Les Frères Kazamaroffs