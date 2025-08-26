Les Yourtes dans ma Ville Montconseil (Corbeil-Essonnes) Corbeil-Essonnes

Les Yourtes dans ma Ville 26 – 30 août Montconseil (Corbeil-Essonnes) Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-26T10:00:00 – 2025-08-26T22:00:00

Fin : 2025-08-30T10:00:00 – 2025-08-30T22:00:00

Deux yourtes seront installées au coeur du quartier de Montconseil pour créer un espace, une dynamique culturelle partagée. Avec des ateliers de cirque pour les enfants et une programmation de spectacles en soirée dans la grande yourte, la plus petite yourte sera également investie par une multitude d’initiatives portées par les habitant.e.s..

Cet événement est porté par la Commune de Corbeil-Essonnes en partenariat avec la Compagnie Les Frères Kazamaroffs.

Montconseil (Corbeil-Essonnes) Rue Alfred-Lécuyer 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

© Sindy Duarte