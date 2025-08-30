Les Yourtes dans ma Ville : Spectacle de cirque « Equilibre-déséquilibre » Montconseil (Corbeil-Essonnes) Corbeil-Essonnes

Gratuit. Places limitées.

Début : 2025-08-30T19:30:00 – 2025-08-30T20:30:00

Spectacle de cirque

Avec les enfants ayant suivi le stage toute la semaine et les artistes de la Compagnie Les Frères Kazamaroffs.

Montconseil (Corbeil-Essonnes) Rue Alfred-Lécuyer 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

Les Yourtes dans ma Ville

© Cie Les Frères Kazamaroffs