Les Yourtes dans ma Ville : Spectacle de cirque « Equilibre-déséquilibre » Samedi 30 août, 19h30 Montconseil (Corbeil-Essonnes) Essonne
Gratuit. Places limitées.
Début : 2025-08-30T19:30:00 – 2025-08-30T20:30:00
Fin : 2025-08-30T19:30:00 – 2025-08-30T20:30:00
Spectacle de cirque
Avec les enfants ayant suivi le stage toute la semaine et les artistes de la Compagnie Les Frères Kazamaroffs.
Montconseil (Corbeil-Essonnes) Rue Alfred-Lécuyer 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France
Les Yourtes dans ma Ville
© Cie Les Frères Kazamaroffs