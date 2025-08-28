Les Yourtes dans ma Ville : Spectacle de conte « Le chaos ou la femme louve » Montconseil (Corbeil-Essonnes) Corbeil-Essonnes

Les Yourtes dans ma Ville : Spectacle de conte « Le chaos ou la femme louve » Jeudi 28 août, 19h30 Montconseil (Corbeil-Essonnes) Essonne

Gratuit. Places limitées.

Début : 2025-08-28T19:30:00 – 2025-08-28T20:30:00

Fin : 2025-08-28T19:30:00 – 2025-08-28T20:30:00

Spectacle de conte « Le Chaos ou la femme louve »

Tout public

Une création contemporaine inspirée des personnages issus de contes traditionnels qui étudie les grands mythes fondateurs et propose une sorte de théorie du big bang. La genèse …

Montconseil (Corbeil-Essonnes) Rue Alfred-Lécuyer 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

Les Yourtes dans ma Ville

© Cie Les Frères Kazamaroffs