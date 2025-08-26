Les Yourtes dans ma Ville : Stage de cirque Montconseil (Corbeil-Essonnes) Corbeil-Essonnes

Gratuit. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-26T10:00:00 – 2025-08-26T16:00:00

Fin : 2025-08-30T10:00:00 – 2025-08-30T16:00:00

Stage de cirque

À partir de 9 ans.

Tous les jours, 10h-12h et 14h-16h, pour créer le spectacle final, Equilibre-déséquilibre, du vendredi 4 juillet avec les artistes de la Compagnie Les Frères Kazamaroffs.

Renseignements et réservations par téléphone au 01.60.89.75.24 ou culture@mairie-corbeil-essonnes.fr

Montconseil (Corbeil-Essonnes) Rue Alfred-Lécuyer 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

Les Yourtes dans ma Ville

© Cie Les Frères Kazamaroffs