Les youtubeurs McSkyz et Victoria Charlton à la Fnac Forum des Halles ! Fnac Forum des Halles Paris
Les youtubeurs McSkyz et Victoria Charlton à la Fnac Forum des Halles ! Fnac Forum des Halles Paris mercredi 1 avril 2026.
RÉSUMÉ :
L’arrestation d’un boucher cannibale au Mexique, la disparition troublante de deux amants à Philadelphie, une mère de famille sans histoire violée et assassinée chez elle, un triangle amoureux qui termine en carnage… toutes ces histoires réelles se sont déroulées des deux côtés de l’Atlantique et ont eu un retentissement important dans la presse nationale.
McSkyz et Victoria Charlton, les deux voix incontournables du true crime francophone, unissent leur expertise pour vous offrir un éclairage croisé inédit, qui révèle les failles, les zones d’ombre et les vérités qui dérangent.
Dix histoires vraies, aussi fascinantes qu’effrayantes.
Venez rencontrer McSkyz et Victoria Charlton ! À l’occasion de la sortie de leur nouveau roman « Crimes sans frontières » les deux youtubeurs seront présents à la Fnac Forum des Halles le mercredi 01 Avril à partir de 17h pour une séance de dédicaces exceptionnelle ! Événement gratuit sur inscription
Le mercredi 01 avril 2026
de 17h00 à 20h00
gratuit
ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Eclaireur Fnac.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-01T20:00:00+02:00
fin : 2026-04-01T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-01T17:00:00+02:00_2026-04-01T20:00:00+02:00
Fnac Forum des Halles 1-7 rue Pierre Lescot 75001 Paris
https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp69839-les-youtubeurs-mcskyz-et-victoria-charlton-a-la-fnac-forum-des-halles-sur-inscription/
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