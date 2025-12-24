Les Z ‘Igolos: Théâtre Alfred et Hortense, Carves

Les Z ‘Igolos: Théâtre Alfred et Hortense

La P’tite salle Carves Dordogne

Théatre: à la P’tite salle de Carves

Alfred et Hortense :

Durée: 1h15-à partir de 10ans

Tarif: 10€ et 8€

Infos et réservations au 06 88 83 28 75 ou www.leszigolos.fr

Alfred et Hortense habitent le même immeuble. Alfred est bien chez lui. Hortense, elle , s’aventure tous les lundis à Paris depuis qu’elle a souscrit, sans y prendre garde, un abonnement TGV.

Alfred adore Chopin. Hortense est plutôt France Gall. Ils sont gentils et font attention aux gens. Ils habitent le même immeuble: le vôtre.

D’ailleurs, ils vont vous acceuillir au sein de la copropriété… Bienvenue!

La P’tite salle Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

