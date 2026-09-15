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Les Zabaldiennes Esplanade des Docteurs Gentilhe Anglet

samedi 10 octobre 2026 · Esplanade des Docteurs Gentilhe · Anglet

Les Zabaldiennes Esplanade des Docteurs Gentilhe Anglet

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Esplanade des Docteurs Gentilhe
Adresse
Espace de l'Océan
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

Les Zabaldiennes

Esplanade des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Les Zabaldiennes réunissent, le temps d’un week-end, 33 artisanes et artisans d’art installés au Pays Basque, en Béarn, dans le sud des Landes, en Gironde, dans le Lot-et-Garonne et en Haute-Vienne. Ils et elles sont ébéniste, maroquinière, enlumineuse, dinandier, graveuse, tourneur, tapissière, céramiste, sérigraphe, sellière, bijoutier, relieuse, coutelier…

Les Zabaldiennes offrent aux publics une occasion exceptionnelle de découvrir 25 métiers d’art différents, des univers raffinés et originaux, des pratiques exigeantes et ancrées dans le territoire. Elles se proposent comme un temps fort culturel, une occasion de découvertes et d’échanges, un soutien aux savoir-faire d’exception et à l’économie locale.   .

Esplanade des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Les Zabaldiennes

L’événement Les Zabaldiennes Anglet a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Anglet

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