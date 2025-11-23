LES Z’ALLUCINES FILM « JOUR DE PLUIE A NEW YORK » CINE GET Revel
CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel Haute-Garonne
Venez regarder un film au cinéma !
Dans le cadre du Festival des Z’Allucinés « NeW York », le film « Un jour de pluie à New York » de Woody Allen sorti en 2019 est rediffusé au CinéGet de Revel le 23 novembre (« Deux jeunes étudiants débarquent à Manhattan pour un week end sous la pluie. Entre quiproquos romantiques et ambiances feutrées, Woody Allen signe une comédie légère et nostalgique de la ville qu’il affectionne tant »). / Tout publics adultes / Tarifs pratiqués par le cinéma. .
CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie leszallucines@yahoo.fr
