LES Z’ALLUCINES FILM « NEWS FROM HOME » CINE GET Revel

LES Z’ALLUCINES FILM « NEWS FROM HOME » CINE GET Revel dimanche 9 novembre 2025.

LES Z’ALLUCINES FILM « NEWS FROM HOME »

CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Venez regarder un film au cinéma !

Dans le cadre du Festival des Z’Allucinés « NeW York », le film « News from home » de Chantal Akerman sorti en 1977 est rediffusé au CinéGet de Revel le 9 novembre (« Dans ce film epistolaire et contemplatif, Chantal Akerman mêle les lettres de sa mère à des images de New York envoûtantes, tournées en 16 mm. Un regard intime et distant sur l’exil, la solitude et la ville »). / Tout publics adultes / Tarifs pratiqués par le cinéma. .

CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie leszallucines@yahoo.fr

English :

Come and watch a film at the cinema!

German :

Sehen Sie sich einen Film im Kino an!

Italiano :

Venite a vedere un film al cinema!

Espanol :

¡Ven a ver una película al cine!

L’événement LES Z’ALLUCINES FILM « NEWS FROM HOME » Revel a été mis à jour le 2025-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE