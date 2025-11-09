LES Z’ALLUCINES FILM « NEWS FROM HOME » CINE GET Revel
LES Z’ALLUCINES FILM « NEWS FROM HOME » CINE GET Revel dimanche 9 novembre 2025.
CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel Haute-Garonne
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Venez regarder un film au cinéma !
Dans le cadre du Festival des Z’Allucinés « NeW York », le film « News from home » de Chantal Akerman sorti en 1977 est rediffusé au CinéGet de Revel le 9 novembre (« Dans ce film epistolaire et contemplatif, Chantal Akerman mêle les lettres de sa mère à des images de New York envoûtantes, tournées en 16 mm. Un regard intime et distant sur l’exil, la solitude et la ville »). / Tout publics adultes / Tarifs pratiqués par le cinéma. .
CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie leszallucines@yahoo.fr
English :
Come and watch a film at the cinema!
German :
Sehen Sie sich einen Film im Kino an!
Italiano :
Venite a vedere un film al cinema!
Espanol :
¡Ven a ver una película al cine!
L’événement LES Z’ALLUCINES FILM « NEWS FROM HOME » Revel a été mis à jour le 2025-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE