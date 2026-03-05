Les Zani’mau en vadrouille Mont-de-Marsan

Les Zani’mau en vadrouille

Les animaux de Maureen arrivent à l’association avec son atelier Dans mon terrier

Les enfants pourront observer, toucher et nourrir les animaux…

Venez passer un moment privilégié avec votre enfant .

1, rue Saint François Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 64 61 06 aupetitnid@outlook.fr

