Les Zani’mau en vadrouille Mont-de-Marsan samedi 21 mars 2026.
1, rue Saint François Mont-de-Marsan Landes
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Les animaux de Maureen arrivent à l’association avec son atelier Dans mon terrier
Les enfants pourront observer, toucher et nourrir les animaux…
Venez passer un moment privilégié avec votre enfant .
1, rue Saint François Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 64 61 06 aupetitnid@outlook.fr
