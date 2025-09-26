Les Z’apéros des 3 villages Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Les Z’apéros des 3 villages Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe vendredi 26 septembre 2025.
Les Z’apéros des 3 villages
Place de l’église Sainte-Colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Début : 2025-09-26 19:00:00
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Les Z’apéros des 3 villages, ouvert à toutes et tous ! Ambiance conviviale et sympathique. .
Place de l’église Sainte-Colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 04 82 45 comitedesvillagesenfete@gmail.com
