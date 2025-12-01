Les Z’artistes en herbe montent sur scène Salle des fêtes Audenge

Les Z’artistes en herbe montent sur scène

Salle des fêtes 24 Allée Ernest de Boissière Audenge Gironde

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Dimanche 14 décembre, place au talent et à l’imagination avec les jeunes comédiens de la Compagnie Les Z’Artistes.

Rendez-vous en salle des fêtes de la Mairie, à 10H30 et 15H, pour découvrir leurs représentations pleines de fraîcheur.

Au programme, trois groupes d’artistes en herbe, du CE1 au collège CE1–CE2 CM1–CM2 et Collégiens

Chacun vous proposera une mise en scène surprise d’environ 20 minutes… de quoi se laisser porter par la magie du théâtre et les couleurs douces de la saison.

Entrée un jouet en bon état

Ces jouets seront remis à une association caritative — une belle manière d’allier culture et solidarité. .

