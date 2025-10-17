LES Z’ARTISTES EXPOSENT AU MAS EXPOSITION HOLIDAY INN Perpignan
HOLIDAY INN 840 Avenue d’Espagne Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-17 19:00:00
fin : 2026-02-01
2025-10-17
Vernissage et exposition Hôtel Holiday Inn
Le vernissage se déroulera à partir du Vendredi 17 Octobre à 19h, et l’exposition se tiendra jusqu’au 1er Février 2026.
English :
Vernissage and exhibition Hôtel Holiday Inn –
The opening will take place on Friday, October 17 at 7pm, and the exhibition will run until February 1, 2026.
German :
Vernissage und Ausstellung Hotel Holiday Inn –
Die Vernissage findet am Freitag, den 17. Oktober um 19 Uhr statt, und die Ausstellung läuft bis zum 1. Februar 2026.
Italiano :
Vernissage e mostra Hôtel Holiday Inn –
L’inaugurazione si terrà venerdì 17 ottobre alle 19.00 e la mostra durerà fino al 1° febbraio 2026.
Espanol :
Vernissage y exposición Hôtel Holiday Inn –
La inauguración tendrá lugar el viernes 17 de octubre a las 19.00 horas, y la exposición permanecerá abierta hasta el 1 de febrero de 2026.
L’événement LES Z’ARTISTES EXPOSENT AU MAS EXPOSITION Perpignan a été mis à jour le 2025-09-08 par PERPIGNAN TOURISME