Les Zateliers BleuTroubadour des vacances de février Atelier BleuTroubadour Bayeux

Les Zateliers BleuTroubadour des vacances de février

Atelier BleuTroubadour 10 bis rue saint Malo Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-24

animés par Nathalie BleuTroubadour, deux heures de créations accompagnées d’un petit goûter

Les Zateliers créatifs enfants avec Nathalie BleuTroubadour, deux heures de créativité, imaginaire, curiosité. Goûter partagé et créations à ramener à la maison .

Atelier BleuTroubadour 10 bis rue saint Malo Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 65 37 55 72 bleutroubadour@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Zateliers BleuTroubadour des vacances de février

led by Nathalie BleuTroubadour, two hours of creations accompanied by a snack

L’événement Les Zateliers BleuTroubadour des vacances de février Bayeux a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Bayeux Intercom