Les Zateliers BleuTroubadour des vacances de février Atelier BleuTroubadour Bayeux
Les Zateliers BleuTroubadour des vacances de février Atelier BleuTroubadour Bayeux jeudi 19 février 2026.
Les Zateliers BleuTroubadour des vacances de février
Atelier BleuTroubadour 10 bis rue saint Malo Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-21 16:30:00
Date(s) :
2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-24
animés par Nathalie BleuTroubadour, deux heures de créations accompagnées d’un petit goûter
Les Zateliers créatifs enfants avec Nathalie BleuTroubadour, deux heures de créativité, imaginaire, curiosité. Goûter partagé et créations à ramener à la maison .
Atelier BleuTroubadour 10 bis rue saint Malo Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 65 37 55 72 bleutroubadour@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Zateliers BleuTroubadour des vacances de février
led by Nathalie BleuTroubadour, two hours of creations accompanied by a snack
L’événement Les Zateliers BleuTroubadour des vacances de février Bayeux a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Bayeux Intercom