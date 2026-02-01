Les Z’ateliers créatifs BleuTroubadour Atelier BleuTroubadour Bayeux

Les Z’ateliers créatifs BleuTroubadour

Atelier BleuTroubadour 10 bis rue saint malo Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19

Les ateliers créatifs enfants des vacances de février Atelier BleuTroubadour

Animés par Nathalie BleuTroubadour les ateliers créatifs allient bricolage, imaginaire, création et gourmandise. 2 heures avec goûter et des créations à ramener chez soi . .

Atelier BleuTroubadour 10 bis rue saint malo Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 65 37 55 72 bleutroubadour@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Z’ateliers créatifs BleuTroubadour

Children’s creative workshops during the February holidays BleuTroubadour workshop

L’événement Les Z’ateliers créatifs BleuTroubadour Bayeux a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Bayeux Intercom