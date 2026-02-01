Les Zateliers des vacances de février Atelier BleuTroubadour Bayeux

Les Zateliers des vacances de février

Atelier BleuTroubadour 10 bis rue saint Malo Bayeux Calvados

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28

Ateliers créatifs enfants

Les Zateliers créatifs animés par Nathalie Bleutroubadour, deux heures de créations ludiques et charmantes accompagnées d’un goûter partagé .

Atelier BleuTroubadour 10 bis rue saint Malo Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 65 37 55 72 bleutroubadour@outlook.fr

English : Les Zateliers des vacances de février

Creative workshops for children

