Les Zatipiks La Compagnie Le bruit du silence Théâtre de l’Ecluse Le Mans

Les Zatipiks La Compagnie Le bruit du silence

Théâtre de l'Ecluse

Début : 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Dans le cadre de Le Mans Fête Noël dans les Quartiers | Genre Spectacle chansigné en langue des signes (LSF) | Dès 6 ans | Résumé du spectacle Les Zatipiks, ce sont des portraits d’enfants en chanson et chansigné.

Il y a Hugo qui se réfugie dans les livres, Diane qui chasse les fantômes la nuit, Camille dont on ne sait pas si c’est un garçon ou une fille, Joseph qui n’aime pas qu’on le touche, et toute une ribambelle d’autres Zatipiks …

Au travers de ces portraits singuliers se dessinent ceux d’Olivier qui habille le monde de sa musique et d’Isabelle qui le recrée en faisant danser ses mains.

Un voyage dans les émotions de l’enfance, une célébration des différences, une invitation à oser être pleinement soi.|

Dimanche 14 décembre. 2 séances à 14h et 16h30 (1h). Lieu du spectacle Théâtre L’Ecluse. Réservations obligatoires au 02 43 47 36 52 (possible à partir du 1er décembre). .

Théâtre de l’Ecluse 47 Rue des Acacias Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

