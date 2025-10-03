Les Zébrures d’automne 2025 Concert Joey Robin Haché Salle d’exposition de la mairie Eymoutiers

Les Zébrures d’automne 2025 Concert Joey Robin Haché Salle d’exposition de la mairie Eymoutiers vendredi 3 octobre 2025.

Salle d’exposition de la mairie 8 rue de la collégiale Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-03
2025-10-03

Concert de Joey Robin Haché dans le cadre des Zébrures d’automne. Joey Robin Haché propose dans Rétrospective un clin d’œil à ses cinq albums Moins zéro, Bourbon, en passant par Loin des vagues qui a fait chanter et danser les gens des deux côtés de l’océan Atlantique, ou encore Montmorency qui dénonce les injustices sociales. Rétrospective mêle les moments doux à ceux où l’on retrouve la vraie bête de scène qu’est cet artiste acadien du Nouveau-Brunswick.   .

Salle d’exposition de la mairie 8 rue de la collégiale Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81 

