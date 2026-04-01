Les Zébulettes en concert Une soirée entre chansons et souvenirs Saint-Genest-sur-Roselle
Les Zébulettes en concert Une soirée entre chansons et souvenirs Saint-Genest-sur-Roselle samedi 25 avril 2026.
Saint-Genest-sur-Roselle
Les Zébulettes en concert Une soirée entre chansons et souvenirs
salle des fêtes Saint-Genest-sur-Roselle Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Avec le spectacle Quand les chansons se racontent , plongez dans l’univers irrésistible des Zébulettes. Le duo formé par Nadine Sadarnac, virtuose du piano, et Céline Autier, à la voix charismatique et vibrante, vous propose une relecture unique des chefs-d’œuvre de la chanson française. Entre humour complice et émotion profonde, redécouvrez les textes qui ont marqué l’histoire. Ce concert revêt une dimension toute particulière car Nadine Sadarnac a eu le bonheur de grandir dans l’école de Saint-Genest-sur-Roselle, où ses parents étaient instituteurs entre 1961 et 1978. En complément du spectacle, elle vous invite à découvrir une exposition photos exclusive St Genest, l’école de mon enfance (1960-1978) . Un voyage nostalgique à partager ensemble avant ou après le concert. .
salle des fêtes Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 74 79 92 lapepue87@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Zébulettes en concert Une soirée entre chansons et souvenirs
L’événement Les Zébulettes en concert Une soirée entre chansons et souvenirs Saint-Genest-sur-Roselle a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Briance Sud Haute-Vienne
À voir aussi à Saint-Genest-sur-Roselle (Haute-Vienne)
- Circuit ‘En longeant la Briance’ Saint-Genest-sur-Roselle Haute-Vienne 1 mai 2026
- En passant par la Gouzonie Saint-Genest-sur-Roselle Haute-Vienne 1 mai 2026
- Visite et Atelier Découvrez les plantes médicinales et fabriquez votre savon Saint-Genest-sur-Roselle 17 juillet 2026
- Visite et Atelier Découvrez les plantes médicinales et fabriquez votre baume Saint-Genest-sur-Roselle 24 juillet 2026
- Visite et Atelier Découvrez les plantes médicinales et fabriquez votre stick à lèvres Saint-Genest-sur-Roselle 31 juillet 2026