Saint-Genest-sur-Roselle

Les Zébulettes en concert Une soirée entre chansons et souvenirs

salle des fêtes Saint-Genest-sur-Roselle Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Avec le spectacle Quand les chansons se racontent , plongez dans l’univers irrésistible des Zébulettes. Le duo formé par Nadine Sadarnac, virtuose du piano, et Céline Autier, à la voix charismatique et vibrante, vous propose une relecture unique des chefs-d’œuvre de la chanson française. Entre humour complice et émotion profonde, redécouvrez les textes qui ont marqué l’histoire. Ce concert revêt une dimension toute particulière car Nadine Sadarnac a eu le bonheur de grandir dans l’école de Saint-Genest-sur-Roselle, où ses parents étaient instituteurs entre 1961 et 1978. En complément du spectacle, elle vous invite à découvrir une exposition photos exclusive St Genest, l’école de mon enfance (1960-1978) . Un voyage nostalgique à partager ensemble avant ou après le concert. .

salle des fêtes Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 74 79 92 lapepue87@gmail.com

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English : Les Zébulettes en concert Une soirée entre chansons et souvenirs

L’événement Les Zébulettes en concert Une soirée entre chansons et souvenirs Saint-Genest-sur-Roselle a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Briance Sud Haute-Vienne