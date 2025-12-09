Les Zébulettes Espace Noriac Limoges

Les Zébulettes

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Les Zébulettes, deux artistes pétillantes qui célèbrent la richesse du patrimoine musical tout en y insufflant une modernité et une fraîcheur qui séduiront toutes les générations. Nadine Sadarnac, virtuose du piano, et Céline Autier, voix charismatique et vibrante, réinventent avec brio les grands classiques de la variété française ; Avec une touche d’humour irrésistible, quelques anecdotes et une solide complicité. Un moment suspendu entre rires et larmes, entre nostalgie et découverte. Une promesse celle de sortir avec le cœur léger, des étoiles dans les yeux et un sourire aux lèvres. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

