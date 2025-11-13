Les Z’Eclectiques # Collection Automne 2025 Chemillé Chemillé-en-Anjou

Les Z’Eclectiques # Collection Automne 2025

Découvrez la collection automne 2025 des Z’Eclectiques dans les Mauges !

C’est le grand final de la Collection Automne. Une grande soirée « Curieuse & Populaire » mettant en avant tant des découvertes que des têtes d’affiche. Attention les ventes démarrent très fort pour cette soirée.

Le rendez-vous est devenu immanquable. Depuis de nombreuses années, le festival donne trois rendez-vous à Angers, Chemillé et Cholet, pour trois soirées de fête au mois de novembre, et notamment le grand final du samedi soir, où des navettes fusant de toute part vous emmènent jusque dans la grande halle du Théâtre Foirail à Chemillé.

Artistes de renom et émergence de grande classe se croisent et se succèdent, tandis que vos 8000 silhouettes se retrouvent, chantent à l’unisson, se déhanchent et tapent du pied.

Fédératrice, la collection Automne veut vous faire rencontrer vos artistes préféré·es, et vous faire découvrir celles·ceux de demain. Tant d’autres instants suspendus et mémorables à vivre.

Des trains et des navettes achemineront le festival au départ d’une vingtaine de villes de la région et feront le retour dans la nuit. Nantes, Cholet, Angers, Clisson, Cugand, Torfou, Boussay, Savennières, La Possonnière, Chalonnes …

*****PROGRAMMATION A VENIR*****

Achetez vos billets prems à un tarif exclusif de 30 € ! .

