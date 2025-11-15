Les Zéclectiques collection automne Chemillé Chemillé-en-Anjou

Les Z’Eclectiques # Collection Automne 2025

Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 17:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Le festival, désormais bien connu du public, les Zéclectiques revient à Chemillé pour sa collection automne avec pleins d’artistes de talents

L’immanquable festival Les Zéclectiques débarque à Chemillé pour sa nouvelle collection automne le samedi 15 novembre 2025 au Théâtre Foirail avec un programme qui aura de quoi vous réjouir et une myriade d’artistes à (re)découvrir

DELUXE Hip-Hop Funk –

HUGO TSR Rap –

LA MANO 1.9 Hip-Hop Rap –

KOMPROMAT TECHNO PUNK –

ODEZENNE French Indie Pop –

LUIZA- Pop –

MAC&WESTER TECHNO PUNK –

SHERIFFLAZONE Hip-Hop Rap –

JEUNE MORTY RAP –

PAMELA INDIE ROCK ELECTRO FR/UK

BLONDI DEL JESUS ELECTRO ETHNIQUE –

MOONDINE ELECTRO ETHNIQUE –

EDDY SCO ELECTRO –

JULIE RAINS ELECTRO –

CONGAGO ELECTRO –

JEUNE WALT ELECTRO –

LEZGUY ELECTRO –

LE TATUS- ELECTRO –

La collection automne curieuse et populaire regroupe aussi bien des têtes d’affiche, des noms forts et fédérateurs, que des artistes émergents. .

Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 63 33 contact@leszeclectiques.com

English :

The Zéclectiques festival, now well known to the public, returns to Chemillé for its autumn collection with a host of talented artists

German :

Das mittlerweile weithin bekannte Festival Les Zéclectiques kehrt für seine Herbstkollektion mit vielen talentierten Künstlern nach Chemillé zurück

Italiano :

Il festival Zéclectiques, ormai un appuntamento fisso per il pubblico, torna a Chemillé per la sua collezione autunnale con una serie di artisti di talento

Espanol :

El festival Zéclectiques, que se ha convertido en uno de los favoritos del público, vuelve a Chemillé para su colección de otoño con una multitud de artistas de talento

