Les Zéclectiques collection automne Chemillé Chemillé-en-Anjou

Les Z’Eclectiques # Collection Automne 2025
Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Le festival, désormais bien connu du public, les Zéclectiques revient à Chemillé pour sa collection automne avec pleins d’artistes de talents
L’immanquable festival Les Zéclectiques débarque à Chemillé pour sa nouvelle collection automne le samedi 15 novembre 2025 au Théâtre Foirail avec un programme qui aura de quoi vous réjouir et une myriade d’artistes à (re)découvrir
DELUXE Hip-Hop Funk –
HUGO TSR Rap –
LA MANO 1.9 Hip-Hop Rap –
KOMPROMAT TECHNO PUNK –
ODEZENNE French Indie Pop –
LUIZA- Pop –
MAC&WESTER TECHNO PUNK –
SHERIFFLAZONE Hip-Hop Rap –
JEUNE MORTY RAP –
PAMELA INDIE ROCK ELECTRO FR/UK
BLONDI DEL JESUS ELECTRO ETHNIQUE –
MOONDINE ELECTRO ETHNIQUE –
EDDY SCO ELECTRO –
JULIE RAINS ELECTRO –
CONGAGO ELECTRO –
JEUNE WALT ELECTRO –
LEZGUY ELECTRO –
LE TATUS- ELECTRO –
La collection automne curieuse et populaire regroupe aussi bien des têtes d’affiche, des noms forts et fédérateurs, que des artistes émergents. .
Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 63 33 contact@leszeclectiques.com
English :
The Zéclectiques festival, now well known to the public, returns to Chemillé for its autumn collection with a host of talented artists
German :
Das mittlerweile weithin bekannte Festival Les Zéclectiques kehrt für seine Herbstkollektion mit vielen talentierten Künstlern nach Chemillé zurück
Italiano :
Il festival Zéclectiques, ormai un appuntamento fisso per il pubblico, torna a Chemillé per la sua collezione autunnale con una serie di artisti di talento
Espanol :
El festival Zéclectiques, que se ha convertido en uno de los favoritos del público, vuelve a Chemillé para su colección de otoño con una multitud de artistas de talento
