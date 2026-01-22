Les Z’Eclectiques Collection Hiver Cholet
Les Z’Eclectiques Collection Hiver Cholet jeudi 5 février 2026.
Les Z’Eclectiques Collection Hiver
27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 20:00:00
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Collection Hiver précieuse et intimiste
AUGUSTA Folk minimaliste .
27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Z’Eclectiques Collection Hiver Cholet a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme du Choletais