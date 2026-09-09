Informations pratiques

Cholet

Les Z’Eclectiques – Collection Hiver

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04 20:00:00

fin : 2027-02-04

Date(s) :

2027-02-04

Un parcours musical dans des lieux emblématiques de petite jauge, en coeur de ville. .

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr

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English :

L’événement Les Z’Eclectiques – Collection Hiver Cholet a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Choletais