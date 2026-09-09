AGENDA · Cholet
Les Z’Eclectiques – Collection Hiver Cholet
jeudi 4 février 2027 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Les Z’Eclectiques – Collection Hiver
27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-04 20:00:00
fin : 2027-02-04
Date(s) :
2027-02-04
Un parcours musical dans des lieux emblématiques de petite jauge, en coeur de ville. .
27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr
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English :
L’événement Les Z’Eclectiques – Collection Hiver Cholet a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Choletais
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