Les Z’éco-Nature Cueillette gourmande, rue Jeanne d’Arc Saint-Quay-Portrieux

Les Z’éco-Nature Cueillette gourmande

rue Jeanne d’Arc Office de tourisme Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-25 2026-04-22

Envie de cuisiner des plantes sauvages ?

C’est parti pour une aventure gustative et culinaire avec Sandrine !

Parcourez les chemins creux et les talus de la campagne quinocéenne pour cueillir les plantes sauvages nécessaires à la réalisation chez vous, le jour même, des recettes (simples !) de saison qui vous seront proposées.

Vous repartirez avec les fiches recettes, il ne restera plus qu’à cuisiner !

Equipement à prévoir chaussures et vêtements adaptés, gants de jardinage, épinette ou ciseaux, panier ou sacs tissu (type tote bag).

Durée 2h

Sur réservation obligatoire.

Nombre de participants limité.

Accompagné par Sandrine KERAMBRUN. A partir de 5 ans. .

