Les Z’éco-Nature Drôles de bêtes du littoral au crépuscule Office de Tourisme Saint-Quay-Portrieux

Les Z’éco-Nature Drôles de bêtes du littoral au crépuscule

Office de Tourisme 17 bis rue Jeanne d’Arc Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

2026-07-10

Sur la plage ou sous les rochers, à la tombée de la nuit, ouvrons l’œil sur les petites bêtes de la mer ! Venez découvrir un univers marin plein de magie…

Sur réservation obligatoire. Nombre de participants limité.

Accompagné par Florian BARGAT. A partir de 5 ans. .

