Les Z’éco-Nature Enquête nature l’Oiseau Mystère, rue Jeanne d’Arc Saint-Quay-Portrieux

rue Jeanne d'Arc Office de tourisme Saint-Quay-Portrieux Côtes-d'Armor
Début : 2026-02-24 10:00:00
fin : 2026-04-16 12:00:00
2026-02-24 2026-04-16
Une enquête interactive où vous menez l’investigation pour retrouver quel oiseau a commis une petite bêtise dans l’environnement. Une activité ludique et interactive, parfaite pour apprendre du vocabulaire et découvrir le monde de l’ornithologie tout en s’amusant.
Prévoir vêtements et chaussures adaptés pour l’extérieur chaussures fermées conseillées
Sur réservation obligatoire.
Nombre de participants limité.
Accompagné par Camille GUILLOU. À partir de 3 ans. .
+33 2 96 70 40 64
