Les Z’éco-Nature Jeu de piste sur les traces des animaux dans les bois, rue Jeanne d’Arc Saint-Quay-Portrieux
Les Z’éco-Nature Jeu de piste sur les traces des animaux dans les bois, rue Jeanne d’Arc Saint-Quay-Portrieux mardi 24 février 2026.
Les Z’éco-Nature Jeu de piste sur les traces des animaux dans les bois
rue Jeanne d’Arc Office de tourisme Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 14:30:00
fin : 2026-02-24 16:30:00
Date(s) :
2026-02-24 2026-04-16
Devenez détective de la nature en suivant les indices laissés par les animaux empreintes, plumes, restes de repas… Au fil du jeu de piste, découvrez qui se cache derrière ces traces et relevez des défis pour comprendre leur rôle dans l’écosystème. Chaque espèce, du plus petit insecte au grand mammifère, joue un rôle clé certains aèrent le sol, d’autres dispersent les graines ou maintiennent l’équilibre entre les populations. Une activité ludique et interactive qui mêle exploration, apprentissage et émerveillement pour toute la famille.
Prévoir vêtements et chaussures adaptés pour l’extérieur chaussures fermées conseillées
Sur réservation obligatoire.
Nombre de participants limité.
Accompagné par Camille GUILLOU. À partir de 3 ans. .
rue Jeanne d’Arc Office de tourisme Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Z’éco-Nature Jeu de piste sur les traces des animaux dans les bois Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2025-12-23 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme