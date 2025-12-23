Les Z’éco-Nature Les super-pouvoirs des petites bêtes du bord de mer, Saint-Quay-Portrieux
Les Z’éco-Nature Les super-pouvoirs des petites bêtes du bord de mer
Plage de la Comtesse Saint-Quay-Portrieux Côtes-d'Armor
Début : 2026-02-18 16:00:00
fin : 2026-08-18 18:00:00
2026-02-18 2026-04-15 2026-08-18
Sur la plage ou sous les rochers, ouvrons l’œil sur les petites bêtes de la mer et leurs super-pouvoirs la coquille Saint-Jacques est hydrodynamique, la moule est bien fixée et la patelle a la dent dure ! Venez découvrir quels sont les animaux marins qui nous ont inspiré le sonar, certaines de nos voitures et de nos immeubles, et même les robots envoyés sur Mars !
Sur réservation obligatoire. Nombre de participants limité.
Accompagné par Florian BARGAT. A partir de 5 ans. .
Plage de la Comtesse Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d'Armor Bretagne
