Les Z’éco-Nature Petit monde du bord de mer

Plage de la Comtesse Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31 16:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Partez en exploration sur l’estran et lancez-vous à l’assaut des rochers pour découvrir des animaux plutôt étranges….ces drôles de bêtes ont plus d’un tour dans leur sac pour vivre au rythme des marées. L’humain s’en est même inspiré pour ses propres inventions !

Sur réservation obligatoire. Nombre de participants limité.

Accompagné par Elena. A partir de 5 ans.

Prévoir des bottes ou chaussures ne craignant pas l’eau. .

Plage de la Comtesse Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Z’éco-Nature Petit monde du bord de mer Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-02-14 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme