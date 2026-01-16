Les Z’écoutilles Médiathèque la Médiaporte Ruelle-sur-Touvre

Les Z’écoutilles

Médiathèque la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07 2026-03-07

Un régal pour les oreilles des petits… et des grands aussi ! Padoudim, padoudam… Embarquez vos p’tites z’oreilles et vos p’tits z’yeux pour 30minutes de comptines et d’histoires, 1, 2, 3 c’est le départ !

.

Médiathèque la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A treat for the ears of young and old alike! Padoudim, padoudam… Get your little ears and eyes ready for 30 minutes of nursery rhymes and stories. 1, 2, 3 is the start!

L’événement Les Z’écoutilles Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême