Les zef et mer 2026 Le CAP Plérin

Les zef et mer 2026

Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-10 10:30:00

fin : 2026-01-10 18:30:00

2026-01-10

Venez partager un moment parfait en famille avec une sélection de spectacles musicaux et contés, mêlant imagination et créativité.

Les spectacles à découvrir en famille avec un programme interactif, poétique et ludique qui fera briller les yeux des petits comme des grands !

Jeune public

10h30 Garlonn

11h10 Les Margot, la fées

11h50 Mamilena

Éphémères

14h30 Achille Grimaud

14h45 Mouk

15h10 Emezi

15h35 pause

15h55 Achille Grimaud

16h10 Corre-Le Gall Carré

16h35 Nozicaä

17h pause

17h25 Achille Grimaud

17h40 Kaolila

18h10 F.Guichen JP.Riou​ .

Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 86 00

