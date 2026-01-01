Les zef et mer 2026 Le CAP Plérin
Les zef et mer 2026 Le CAP Plérin samedi 10 janvier 2026.
Les zef et mer 2026
Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-10 10:30:00
fin : 2026-01-10 18:30:00
2026-01-10
Venez partager un moment parfait en famille avec une sélection de spectacles musicaux et contés, mêlant imagination et créativité.
Les spectacles à découvrir en famille avec un programme interactif, poétique et ludique qui fera briller les yeux des petits comme des grands !
Jeune public
10h30 Garlonn
11h10 Les Margot, la fées
11h50 Mamilena
Éphémères
14h30 Achille Grimaud
14h45 Mouk
15h10 Emezi
15h35 pause
15h55 Achille Grimaud
16h10 Corre-Le Gall Carré
16h35 Nozicaä
17h pause
17h25 Achille Grimaud
17h40 Kaolila
18h10 F.Guichen JP.Riou .
Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 86 00
