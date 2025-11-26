Les Zef & Mer Salle de la Cité Rennes Dimanche 11 janvier 2026, 14h30 Ille-et-Vilaine

Tarif au choix à partir de 5€

Les Rencontres Zef & Mer sont de retour salle de la Cité afin de créer une tribune, un tremplin, une caisse de résonance pour les groupes de la scène bretonne innovant, qui prennent des risques et font des paris créatifs. Comme chaque année, les artistes invités sont souvent jeunes, pétris de tradition mais aussi résolument ouverts à d’autres influences, d’autres styles musicaux. Il s’agit également, pour Les Zef & Mer, de convaincre les professionnels du spectacle de se saisir de ces nouveautés pour mieux les relayer dans leurs structures, auprès d’un large public.

Au programme, pour cette édition 2026 :

**EMEZI** (« dit-elle » en Breton), c’est Perynn Bleunven et Elise Desbordes et leur passion ardente pour l’expression personnelle dans leur langue maternelle. Inspirées par Beyoncé, Jacob Collier ou encore Ariana Grande, elles nous disent leurs joies, leurs colères et leur féminité, le tout dans des sonorités pop, hip-hop ou RnB au groove irrésistible.

**Fred Guichen et Jean-Pierre Riou**, deux amis de longue date – l’un issu de Ar Re Yaouank et l’autre de Red Cardell – se retrouvent pour partager leur énergie musicale et affirment le lien instrumental organique entre compositions et traditionnels écossais, irlandais et bretons, entre rock, pop et blues.

**Kaolila**, c’est un son étonnant, rugueux et vibrant, comme une balade rock et sensible. Avec trois voix bretonnes lumineuses, des amplis débridés et des percussions rageuses, Kaolila impose un style nouveau et une musique riche à l’énergie punk sur des textes qui parlent de femmes !

**Mouk**, c’est l’élégance rugueuse d’un quartet né dans un port au bout du monde, les oreilles tendues vers l’ailleurs. Un folk-rock électrique aux racines profondes dans les terres de bruyère, qui proclame avec sincérité que le blues est une composante essentielle de la condition humaine, d’où que l’on vienne.

Le trio **Nozicaä** met en avant un répertoire où traditions et innovations se rejoignent harmonieusement. Ils puisent leur inspiration dans le fond traditionnel des musiques à danser qu’ils agrémentent de compositions originales.

**Typhaine Corre et Tangi Le Gall-Carré**, duo ancré dans la langue bretonne, puise son inspiration dans les textes empreints de sensibilité de la poétesse Naig Rozmor et de l’écrivain Hervé ar Gall. Accompagnées à l’accordéon et à la contrebasse, leurs chansons s’articulent autour de l’émancipation et les droits des femmes.

**Baz-Valan • Achille Grimaud** est un conteur de Bretagne à la démarche artistique transversale et atypique. Son goût de l’expérimentation l’a mené à de nombreuses collaborations fructueuses dans des esthétiques très diverses. Achille présentera des extraits des contes d’Anatole Le Braz.

Salle de la Cité 10 rue Saint-Louis Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine