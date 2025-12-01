Les Zénaïdes Déambulation lumineuse Place de l’Europe Paray-le-Monial

Les Zénaïdes Déambulation lumineuse

Paray-le-Monial

2025-12-19 18:00:00

Pour l’ouverture du marché de Noël, laissez-vous émerveiller par la déambulation lumineuse des Zénaïdes un spectacle poétique et féerique qui illuminera les rues et plongera petits et grands dans la magie des fêtes. .

Place de l’Europe Esplanade de l’Europe Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92

