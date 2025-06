Les zenfants zéro déchet Dès 6 ans – Ferrette 28 juin 2025 10:00

Les zenfants zéro déchet Dès 6 ans
Ferrette Haut-Rhin

Dans sa conférence, Jérémie, papa de la Famille « presque » Zéro Déchet, partage avec humour l’aventure de Jérémie, Bénédicte et leurs enfants, une famille relevant le défi Zéro Déchet.

Deux enfants et leurs parents relèvent le défi Zéro Déchet. En trois ans, Jérémie, Bénédicte et leurs enfants passent de 390 kg à 1 kg de déchets par an, découvrant de nouvelles habitudes de consommation.

Dans sa conférence, Jérémie, papa de la Famille « presque » Zéro Déchet, partage avec humour leur aventure.

Animé par Jérémie Pichon .

English :

In his talk, Jérémie, father of the « almost » Zero Waste Family, shares with humor the adventure of Jérémie, Bénédicte and their children, a family taking up the Zero Waste challenge.

German :

In seinem Vortrag teilt Jérémie, Papa der « Fast »-Null-Abfall-Familie, auf humorvolle Weise das Abenteuer von Jérémie, Bénédicte und ihren Kindern, einer Familie, die sich der Null-Abfall-Herausforderung stellt.

Italiano :

Nel suo intervento, Jérémie, padre della famiglia « quasi » Zero Waste, condivide con umorismo l’avventura di Jérémie, Bénédicte e dei loro figli, una famiglia che ha accettato la sfida Zero Waste.

Espanol :

En su charla, Jérémie, padre de la familia « casi » Residuo Cero, comparte con humor la aventura de Jérémie, Bénédicte y sus hijos, una familia que asume el reto de Residuo Cero.

