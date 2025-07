Les Z’Estivales Marché en musique Vouillé-les-Marais

Les Z’Estivales Marché en musique Vouillé-les-Marais vendredi 4 juillet 2025.

Les Z’Estivales Marché en musique

Place de la Mairie Vouillé-les-Marais Vendée

Début : 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-08-15 23:30:00

2025-07-04 2025-07-18 2025-08-01 2025-08-15 2025-08-29

Marché en musique avec restauration à consommer sur place.

Tous les 15 jours, la place de la mairie s’anime autour de producteurs locaux, de musiciens et d’orchestres variés.

Animation gratuite dans le bourg de Vouillé-les-Marais

Stands de restauration grillades, pizza, grillés de mogettes, spécialité asiatiques, réunionnaises, tapas, moules, vin, desserts…

Pensez à vos couverts. Tables et bancs installés. Piste de danse pour petits et grands ! .

Place de la Mairie Vouillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 55 04

English :

Market with music and food to be consumed on the spot.

German :

Markt mit Musik und Verpflegung, die vor Ort verzehrt werden kann.

Italiano :

Mercato con musica e ristorazione in loco.

Espanol :

Mercado con música y catering in situ.

