Haute-Loire

LES ZEST'IVALES MONISTROLIENNES Concerts du Cosmic Music Club et d'Auto-Reverse place de la Victoire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Concert du Cosmic Music Club, d’influence pop rock à 20h et Concert Auto-Reverse à 21h, en piste pour

les hits des années K7

.

place de la Victoire

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

Cosmic Music Club?s pop rock concert at 8pm and Auto-Reverse concert at 9pm

hits from the K7 years

German :

Konzert des Cosmic Music Club mit Pop-Rock-Einflüssen um 20 Uhr und Auto-Reverse-Konzert um 21 Uhr

die Hits der K7-Jahre

Italiano :

Alle 20.00 concerto dei Cosmic Music Club, con influenze pop rock, e alle 21.00 concerto degli Auto-Reverse

successi degli anni K7

Espanol :

Concierto de Cosmic Music Club, de influencia pop rock, a las 20.00 horas y concierto de Auto-Reverse a las 21.00 horas

éxitos de los años K7

