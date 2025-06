LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES La Dictée et un concert festif Monistrol-sur-Loire 5 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES La Dictée et un concert festif Salle d’honneur du château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-05

• La dictée par la compagnie la Nef Ailée à 18h, salle d’honneur du Château

• Concert festif Baile Bom à 20h30, place de la Victoire

Salle d’honneur du château

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

? Dictation by La Nef Ailée company at 6pm, Château main hall

? Festive Baile Bom concert at 8:30pm, Place de la Victoire

German :

? Das Diktat der Compagnie la Nef Ailée um 18 Uhr im Ehrensaal des Schlosses

? Festliches Konzert Baile Bom um 20:30 Uhr, Place de la Victoire

Italiano :

? Dettato dalla compagnia la Nef Ailée alle 18.00 nella Salle d’Honneur del Castello

? Concerto festivo del Baile Bom alle 20.30, in Place de la Victoire

Espanol :

? Dictado de la compañía la Nef Ailée a las 18:00 h en la Sala de Honor del Castillo

? Concierto festivo de Baile Bom a las 20:30 h, plaza de la Victoire

