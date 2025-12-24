Les Zigolos: Musique: Les Onoma-Topeurs, Le bourg Carves

Les Zigolos: Musique: Les Onoma-Topeurs

Le bourg La P’tite Salle Carves Dordogne

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Les Onoma-Topeurs :

Entre tchatches débridées et scats endiablés, nos 2 compères déclinent des chansons enjazzées au piano, washboard et banjolélé…

Infos et réservations au 06 88 83 28 75 ou www.leszigolos.fr

De la vie coupée en tranches, le ton décalé pour en rire, ils nous déballent leur complicité pour notre plus grand plaisir!

Fred Lanier: Chant, piano, tchatche,,,

Jérôme Martin: Chant, washboard, tchatche et Banjolélé…

Infos et réservations au 06 88 83 28 75 ou www.leszigolos.fr .

Le bourg La P’tite Salle Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 83 28 75 leszigolos@hotmail.fr

English : Les Zigolos: Musique: Les Onoma-Topeurs

Les Onoma-Topeurs:

Between unbridled chats and frenzied scats, our 2 companions perform enjazzy songs on piano, washboard and banjolélé…

Information and bookings on 06 88 83 28 75 or www.leszigolos.fr

