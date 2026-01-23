LES ZIGOMATICKS AMUSE GUEULE + L’ESCAMPETTE Salle communale Champéon

LES ZIGOMATICKS AMUSE GUEULE + L’ESCAMPETTE

Salle communale Rue de la Vallée Champéon Mayenne

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-20

2026-03-14 2026-03-15 2026-03-20 2026-03-21

La compagnie Les Zigomaticks vous accueille à la salle des fêtes de Champéon.

Deux comédies, l’une à l’humour noir et grinçant, l’autre comique et burlesque, qui mettent en scène les aventures de deux promoteurs immobiliers.

Comédie Tout public .

Salle communale Rue de la Vallée Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 12 16 70 leszigomaticks@gmail.com

English :

Les Zigomaticks welcomes you to Champéon’s village hall.

