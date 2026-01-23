LES ZIGOMATICKS AMUSE GUEULE + L’ESCAMPETTE Salle communale Champéon
LES ZIGOMATICKS AMUSE GUEULE + L’ESCAMPETTE Salle communale Champéon samedi 14 mars 2026.
Salle communale Rue de la Vallée Champéon Mayenne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-20
2026-03-14 2026-03-15 2026-03-20 2026-03-21
La compagnie Les Zigomaticks vous accueille à la salle des fêtes de Champéon.
Deux comédies, l’une à l’humour noir et grinçant, l’autre comique et burlesque, qui mettent en scène les aventures de deux promoteurs immobiliers.
Comédie Tout public .
Salle communale Rue de la Vallée Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 12 16 70 leszigomaticks@gmail.com
English :
Les Zigomaticks welcomes you to Champéon’s village hall.
L’événement LES ZIGOMATICKS AMUSE GUEULE + L’ESCAMPETTE Champéon a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Mayenne Co