Les Zingovinotiques #4 Route du Port Trédrez-Locquémeau
Route du Port Coopérative Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-07 11:00:00
fin : 2025-11-09 19:00:00
2025-11-07
A la coopérative, Salon des vins nature, en présence d’une quinzaine de vigneron.nes
Au programme également concert, ciné-conférence au Café Théodore
Programme complet sur le site du Café Théodore .
Route du Port Coopérative Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
