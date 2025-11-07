Les Zingovinotiques #4 Route du Port Trédrez-Locquémeau

Les Zingovinotiques #4

Route du Port Coopérative Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-07 11:00:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

Date(s) :

2025-11-07

A la coopérative, Salon des vins nature, en présence d’une quinzaine de vigneron.nes

Au programme également concert, ciné-conférence au Café Théodore

Programme complet sur le site du Café Théodore .

Route du Port Coopérative Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

