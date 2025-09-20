Les zones humides – La conférence extraordinaire Salle Joachim du Bellay Souillac

Les zones humides – La conférence extraordinaire Samedi 20 septembre, 18h00 Salle Joachim du Bellay Lot

Gratuit. Réservation obligatoire.

Partez à la découverte du monde extraordinaire des zones humides au travers d’une conférence ludique et interactive, animée par un éducateur à l’environnement et un musicien. Une expérience participative entre science et musique.

Salle Joachim du Bellay Parvis Saint-Eloi, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 80 18 19 »}, {« type »: « email », « value »: « beleymenature@gmail.com »}] Salle de spectacle faisant partie de l’ancien ensemble de l’Abbatiale Sainte-Marie à Souillac, classée monument historique depuis 1840 et chef d’œuvre de l’art romano-byzantin datant du XIIe siècle. parking à proximité du parvis de l’abbatiale

